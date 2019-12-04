За неделю в Украине зафиксировано более 170 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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"За прошедшую неделю (25.11-01.12) ОРВИ заболели 170 950 человек, из них 69% дети. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 447,1 на 100 тысяч населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (далее - ТОРИ). По результатам лабораторного исследования получены 2 положительных результата: определен вирус гриппа типа A(H3) и парагрипп", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в Украине зафиксировано редкое географическое распространение гриппа.

Раньше сообщалось о том, какие продукты нельзя употреблять при простуде. А также простуду нельзя переносить "на ногах".