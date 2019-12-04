Сезон гриппа в Украине: количество больных растет [ Редактировать ]
За неделю в Украине зафиксировано более 170 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"За прошедшую неделю (25.11-01.12) ОРВИ заболели 170 950 человек, из них 69% дети. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 447,1 на 100 тысяч населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Зарегистрировано 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (далее - ТОРИ). По результатам лабораторного исследования получены 2 положительных результата: определен вирус гриппа типа A(H3) и парагрипп", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что в Украине зафиксировано редкое географическое распространение гриппа.
Раньше сообщалось о том, какие продукты нельзя употреблять при простуде. А также простуду нельзя переносить "на ногах".
по теме
Съел 100 кг мусора: в Шотландии взорвался кашалот (фото)
На берегу острова шотландцы обнаружили труп молодого кашалота
Пленарное заседание Рады: Зеленский обратился к депутатам
3 декабря проходит пленарное заседание Верховной Рады Украины
Экс-депутата Жеваго объявили в международный розыск
Жеваго объявлен в розыск. Суд принял решение
Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе"
Министр экономики выступил с заявлением