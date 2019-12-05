В Украине назначен уполномоченный президента по волонтерской леятельности [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Пушкареву Наталью Антоновну уполномоченным президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата)", - говорится в указе.
Кто такая Наталья Пушкарева?
Новоназначенная уполномоченная - координатор Национального альянса волонтеров.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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