Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Власть очень хотела, чтобы парламентские слушания о продаже земли, состоявшиеся 4 декабря, стали фарсом. Тщательно срежиссированным шоу, в котором штатные подпевалы выскажут однозначную поддержку политике обезземеливания украинцев. Но выступления в стенах парламента, уничтожающая критика оппозиции, массовые протесты людей под Верховной Радой и позиция местных советов показали - Украина против запуска рынка земли в версии Зе-команды. Нет Земельного кадастра, нет размежевания земель громад, нет господдержки сельхозпроизводителя, не реализовано право людей на пай - значит не должно быть и реформы!

Но, несмотря на четкую позицию общества, власть не хочет отступать от своего плана распродажи на рынке земли. Именно на праве "продать" все говорящие головы от власти совершенно открыто делают основное ударение. Потому что они пообещала иностранным кредиторам украинский чернозем по дешевой цене. И теперь будет продавливать это решение. А пайщикам, фермерам и громадам придется готовиться к нелегким временам борьбы с рейдерами и спекулянтами.

В этой борьбе "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет на стороне людей. Наша политическая сила никогда не поддержит планы власти по разграблению украинской земли. В пользу этой аферы мы не дадим ни одного голоса.

Если монобольшинство, забыв об ответственности и совести, все же нажмет кнопки "за" разорение украинского народа - мы гарантируем им посещения суда и крах всех их замыслов. Мы будем оспаривать это решение в Конституционном Суде. Будем безотлагательно инициировать проведение общенационального референдума не только по вопросу продажи земли, но и о доверии этой власти.

Власть, торгующая родной землей - антинародна! Антинародная власть стране не нужна!