Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму. Про це повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у Facebоok. Разом з іншим бранцем Романом Сущенком вони перебувають у Братиславі на Раді міністрів ОБСЄ.

Як зазначив Сенцов, Москва перешкоджає внесенню питання деокупації анексованого Криму до підсумкової резолюції засідання Ради міністрів закордонних справ країн Організації.