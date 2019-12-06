Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму - Олег Сенцов [ Редактировать ]
Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму. Про це повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у Facebоok. Разом з іншим бранцем Романом Сущенком вони перебувають у Братиславі на Раді міністрів ОБСЄ.
Як зазначив Сенцов, Москва перешкоджає внесенню питання деокупації анексованого Криму до підсумкової резолюції засідання Ради міністрів закордонних справ країн Організації.
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