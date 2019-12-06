Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму [ Редактировать ]
Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про деокупацію Криму та вимагає прибрати з документа будь-які згадки про анексований півострів, - про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його словами, у висновках міністерської зустрічі, яка триває в Братиславі, хочуть згадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу тимчасово окупованому Криму та застосовувати для цього всі наявні інструменти.
Українська делегація закликає Організацію не поступатися через шантаж росіян.
по теме
Сполучені Штати запровадили санкції проти російських хакерів
Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця - у 2017 році він працював на російські спецслужби
США готують нові санкції проти Росії
Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви, через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України
Новый формат переговоров по Крыму: в России ответили на предложение
В понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал заявление
Україна обурилась визнанням Криму Росією у Apple
З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США
В Україні назвали збитки від Росії на повернутих кораблях
Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лоссовський