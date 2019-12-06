Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про деокупацію Криму та вимагає прибрати з документа будь-які згадки про анексований півострів, - про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, у висновках міністерської зустрічі, яка триває в Братиславі, хочуть згадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу тимчасово окупованому Криму та застосовувати для цього всі наявні інструменти.

Українська делегація закликає Організацію не поступатися через шантаж росіян.