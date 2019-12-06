МАУ сделали распродажу новогодних билетов [ Редактировать ]
МАУ / Фото: storage1.censor.net
Международные авиалинии Украины сделали новую распродажу авиабилетов. Об этом сообщается на официальном сайте.
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Минимальная цена авиабилетов в одну сторону от 767 грн, в города Европы - от 934 грн, в города СНГ - от 2060 грн.
Минимальные цены на вылет из Киева:
- Харьков - от 767 грн
- Львов - от 767 грн
- Запорожье - от 767 грн
- Черновцы - от 791 грн
- Берлин - от 934 грн
- Одесса - от 982 грн
- Ивано-Франковск - от 982 грн
- Херсон - от 982 грн
- Дюссельдорф - от 1126 грн
- Франкфурт - от 1150 грн
- Анкара - от 1174 грн
- Ларнака - от 1318 грн
- Афины - от 1318 грн
- Барселона - от 1437 грн
- Венеция - от 1557 грн
- Мадрид - от 1557 грн
- Рим - от 1557 грн
- Днепр - от 1557 грн
- Бергамо - от 1821 грн
- Милан - от 1916 грн
- Стамбул - от 2012 грн
- Ереван - от 2060 грн
- Баку - от 2300 грн
Ранее сообщалось о том, что популярный украинский лоукостер открывает новые рейсы
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