Международные авиалинии Украины сделали новую распродажу авиабилетов. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Минимальная цена авиабилетов в одну сторону от 767 грн, в города Европы - от 934 грн, в города СНГ - от 2060 грн.

Минимальные цены на вылет из Киева:

Харьков - от 767 грн

Львов - от 767 грн

Запорожье - от 767 грн

Черновцы - от 791 грн

Берлин - от 934 грн

Одесса - от 982 грн

Ивано-Франковск - от 982 грн

Херсон - от 982 грн

Дюссельдорф - от 1126 грн

Франкфурт - от 1150 грн

Анкара - от 1174 грн

Ларнака - от 1318 грн

Афины - от 1318 грн

Барселона - от 1437 грн

Венеция - от 1557 грн

Мадрид - от 1557 грн

Рим - от 1557 грн

Днепр - от 1557 грн

Бергамо - от 1821 грн

Милан - от 1916 грн

Стамбул - от 2012 грн

Ереван - от 2060 грн

Баку - от 2300 грн

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