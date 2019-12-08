Чем вредна горячая ванна [ Редактировать ]
Горячая ванна - один из лучших способов расслабления после трудного дня. Однако, медики уверяют, что такой метод не совсем безвреден.
Долгое времяпровождение в ванной или очень частое мытье может быть опасно для здоровья человека. Эти процессы могут негативно повлиять на натуральную микрофлору кожи, ведь есть риск смыть вместе с грязью и полезные микроорганизмы, основной специализацией которых является защита от инфекций.
Следует заметить, что такие средства для душа, как различные пены, гели и скрабы, также могут нанести вред. После их использования нарушается жировой баланс, а иногда появляются экземы и прочие кожные заболевания. Даже использование обычной мочалки может нести вред здоровью. Влажная среда в ванной комнате отлично благоприятствует увеличению количества бактерий на ней, которые в дальнейшем попадают на кожу.
Отмечается, что еще одним фактором выступает высокая температура воды, пагубно влияющей на работу сосудов и сердца. При малейшем дискомфорте рекомендуется обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных проблем.
Ранее сообщалось, почему опасно есть по ночам, а также что нельзя есть на голодный желудок.
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