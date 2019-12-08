Права русскоязычного населения и других национальных меньшинств в Украине являются объектом пристального внимания европейских институций, хорошо понимающих бесперспективность и опасность проводимой украинской властью языковой политики.

Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в "нормандском формате" стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что "языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта.

Венецианская комиссия отдает должное необходимости развития украинского языка, однако большая часть заявления посвящена как раз защите языков национальных меньшинств, и в первую очередь, как очевидно из вышесказанного - русского. Венецианская комиссия подчеркивает, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Более того, Венецианская комиссия не просто критикует действующее законодательство в Украине или заявляет о необходимости внести в него некоторые изменения, она говорит о необходимости разработки и принятия закона о национальных меньшинствах, который "еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан с самого начала, одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс, который должен быть подготовлен с учетом мнения всех заинтересованных сторон".

Как считает Венецианская комиссия, такой баланс до сих пор не достигнут, в том числе и в недавно принятом законе о государственном языке. Поэтому эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить закон о нацменьшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу.

Кроме того, Венецианская комиссия предлагает законодателю пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей, в свете принципа пропорциональности. Также "частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе когда их видно и слышно другим в общественных местах", и следует пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" как политическая сила, последовательно защищавшая и продолжающая защищать интересы русскоязычных граждан и жителей Юго-Востока Украины, права представителей других национальных меньшинств, заявляет о полной солидарности с рекомендациями Венецианской комиссии, предлагающей внести ряд изменений в языковой закон.

Формулировки заявления Венецианской комиссии означают приговор несбалансированному и однобокому национальному законодательству в языковом вопросе и дают оценку игнорированию интересов русскоязычных граждан, представителей других нацменьшинств.