В Якутии мужчина пытался спасти свои валенки и упал в вентиляцию. Об этом сообщает Sakhaday.

Мужчина находился на десятом этаже многоэтажки и уронил в вентиляцию свои валенки. Он пытался их достать, но упал и пролетел вниз головой до первого этажа.

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Он пролетел примерно 28 метров, остался жив, но отделался травмами. Его пришлось вырезать из стены. Позже мужчину доставили в больницу.

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