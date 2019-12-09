Пытался спасти валенки: мужчина упал в вентиляцию [ Редактировать ]
Фото: sakhaday.ru
В Якутии мужчина пытался спасти свои валенки и упал в вентиляцию. Об этом сообщает Sakhaday.
Мужчина находился на десятом этаже многоэтажки и уронил в вентиляцию свои валенки. Он пытался их достать, но упал и пролетел вниз головой до первого этажа.
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Он пролетел примерно 28 метров, остался жив, но отделался травмами. Его пришлось вырезать из стены. Позже мужчину доставили в больницу.
Ранее сообщалось о том, что американку укусил скорпион в самолете.
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