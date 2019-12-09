Експеримент у царині інфраструктурного будівництва провалився у болотисті ґрунти на Закарпатті. Село Лохове, - розташоване неподалік Мукачева, - давно потребувало ремонту дороги. Для цього винайняли закордонних підрядників, які будували шлях за визнаною в світі технологією. Але в Лоховому щось пішло не так.

Майже півкілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту.

Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією - з використанням глини.

"Йшла глина, після глини в ручну закидали вапно, і потім ішли з шприцовками і поливали хімією - щоб воно затверділо, і потом ішов трактор перемолочував все, щоб була така суміш, і каток пішов. Ну, не вдалося їм. Хотіли добре, а вийшло - як є", - говорить Василь Левицький, голова Лохівської сільської ради.

Підрядник дає 10 років гарантії на свій ремонт. А канадську технологію, за якою працює - широко використовують у всьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так...

"Я не знаю, как я машину буду отмывать, она вся в болоте. Вот полон двор болота. Колеса, такая красивая, езжу в город", - бідкається Інга Боднар, жителька Лохового.

За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть - навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, - працівники не вийшли на роботу. А 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації.

"Почистили, засипали, зрівняли і кажуть - от буде порядок там. А дощ пішов - і там таке болото було, що на машинах не ходять, машини лишають тут", - говорить Іван Волошин, житель Лохового.

У Мукачівській районній раді, - на балансі якої дорога, - запевняють: усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми наразі зумовлені погодою. І обіцяють - шлях усе-таки полагодити.

"Ну, якби було два дні сухо, цей кусочок дороги 250 м вони б завершили. Якщо буде відлига - ми цей грунт заберемо і на весні попробуємо таки завершити кусочок цей. Хочемо переконатися - чи працює тут у нас на Закарпатті ця технологія", - говорить Андрій Данканич, в.о. голови Мукачівської райдержадміністрації.

Ремонт за канадською технологією планували зробити на 6-кілометровому відрізку. Однак завершать його вже наступного року. А тим часом, жителям Лохового доведеться долати наслідки "глиняного" експерименту.