Біля Красногорівки противник вів вогонь із БМП [ Редактировать ]
В українському війську доба минула без втрат. Ворог двічі обстріляв наші позиції на сході.
Неподалік Красногорівки окупанти застосували озброєння БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А захисників Березового атакували з автоматичних гранатометів.
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