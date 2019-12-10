В Бориспольском районе Киевской области начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, военнослужащий, управляя личным автомобилем Daewoo, не справился с управлением и сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на автомобиль, причинив телесные повреждения двум пассажиркам. Они госпитализированы.

Правоохранители проверяют информацию не находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном ДТП пострадали дети.