Начальник отдела Нацгвардии на авто "влетел" в двух детей [ Редактировать ]
В Бориспольском районе Киевской области начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, военнослужащий, управляя личным автомобилем Daewoo, не справился с управлением и сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.
После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на автомобиль, причинив телесные повреждения двум пассажиркам. Они госпитализированы.
Правоохранители проверяют информацию не находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).
Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном ДТП пострадали дети.
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