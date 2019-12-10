Во вторник, 10 декабря, демократы в Палате представителей США должны обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. Об этом накануне сообщило Reuters.

По информации СМИ, президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса.

Таким образом на этой неделе судебный комитет может проголосовать касаемо того, посылать ли официальные обвинения, известные как статьи об импичменте, на голосование в Палату.

Если Палата одобрит статьи Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности.

Раньше сообщалось о том, что Байден сделал важное заявление об импичменте Трампа. А также Трамп оценил возможности встречи в "нормандском формате".