Коммюнике лидеров "Нормандской четверки" четко фиксирует обязательства всех сторон для восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Мы ожидаем того, что решения, принятые во время парижских переговоров, будут воплощены в жизнь. Это касается, в первую очередь, практической реализации Минских соглашений. Второе - комплекс решений в сфере энергетики, то есть транзита газа через территорию Украины и прямых поставок дешевого газа в Украину", - сказал политик.

Сергей Левочкин подчеркнул важность возобновления диалога на высшем уровне и подписания совместного коммюнике по итогам встречи: "Этот документ можно назвать "Париж-1". Он очень четко фиксирует обязательства и Украины, и Российской Федерации, и европейских партнеров - сделать необходимые действия, чтобы вернуть мир на Донбассе", - отметил политик.

"Мы надеемся, что практические результаты этой встречи будут в повестке Верховной Рады и решениях правительства. Таким образом, ситуация на Донбассе будет улучшаться, и мы будем продвигаться к миру", - объяснил Сергей Левочкин.

Народный депутат подтвердил, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" будет поддерживать своим голосованием закон об особом статусе Донбасса.

"Более того, мы считаем, что этот закон должен быть введен не на год, а действовать постоянно. Наша фракция всегда голосует за то, что приближает мир на Донбассе", - сказал он.