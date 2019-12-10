Ради мира на Донбассе Украина должна выполнять взятые на себя обязательства. Об этом 10 декабря заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя встречу в "нормандском формате", состоявшуюся накануне.

По словам парламентария, сам факт встречи четырех лидеров - Украины, РФ, Франции и Германии - уже победа.

"До этого три года лидеры "нормандского формата" не встречались. Очень важно, что состоялись первые переговоры президентов Украины и России с глазу на глаз, это открывает возможность для дальнейшего диалога. Понятно, что сложно было ожидать каких-то прорывных вещей на первой встрече. Но сам факт того, что есть стремление к миру, стремление развести войска, остановить стрельбу, провести обмен пленными по принципу "всех на всех" - это положительная тенденция. Дальше открывается дорога к политическому урегулированию, чего хочет вся страна", - подчеркнул Юрий Бойко.

Также очень важным политик назвал тот факт, что сдвинулся с места вопрос заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины в Европу, несмотря на сопротивление руководителей "Нефтегаза".

"Это очень важно для нашей страны и для людей, потому что это путь к снижению стоимости газа, поступлениям средств в бюджет, сохранению рабочих мест. Хорошо, что это произошло", - сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Поэтому я оцениваю встречу как первый шаг, который наша политическая сила поддерживала в противовес тем остаткам радикальных группировок, которые стремились заблокировать дорогу к миру", - отметил он.

Юрий Бойко отметил важность выполнения Украиной своих обязательств для получения дальнейшей поддержки международного сообщества.

"Участие лидеров Франции и Германии в дальнейшем процессе восстановления мира, их последовательность и поддержка Украины очень важны для нас. В то же время надо понимать, что европейские политики будут настаивать на выполнении Минских соглашений. Это же касается и имплементации "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок проведения местных выборов на неконтролируемых территориях. Подписали - надо выполнять, а не проводить ревизию подписанного каждый месяц. Тогда мы будем иметь поддержку со стороны лидеров европейских стран", - подытожил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".