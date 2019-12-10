Смерть неизбежна. Это знают все. Но вот как и где мы умрем - не знает никто. Лишь звезды способны предсказать судьбу человека. Известный астролог назвала тройку знаков зодиака, которым стоит быть осторожнее в 2020 году.

Кому стоит быть осторожнее:

1. Телец

Представителям данного знака зодиака Вселенная готовит неприятный сюрприз.

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2. Весы

Рожденным под этим знаком зодиака звезды сулят жуткое происшествие. Вам стоит набраться терпения и сил.

3. Дева

Представители данного знака зодиака должны быть аккуратнее на дорогах и в общественных местах.

Но помните, все в ваших руках и никакой гороскоп не способен помешать вашим планам на будущее.

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