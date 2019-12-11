Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей [ Редактировать ]
После встречи в Париже 9 декабря лидеры глав государств "нормандской четверки" опубликовали коммюнике, которое является важнейшим документом для урегулирования ситуации на Донбассе, прекращения боевых действий, возвращения Донбасса в Украину.
Перевод, размещенный на официальном сайте президента Украины, содержит очевидную манипуляцию. Первый абзац пункта 2 английского текста коммюнике звучит следующим образом: "The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government - special status - of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions - as outlined in the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements from 2015 - in order to ensure its functioning on a permanent basis".
Точный перевод этого абзаца выглядит так: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года - для обеспечения его действия на постоянной основе".
Однако на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена так: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".
В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон. Согласно Минским соглашениям все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины.
Таким образом, Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств - участников "нормандского формата" и фактически обманывает украинское общество, говоря об истинной сути достигнутых договоренностей.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации. Кроме того, мы считаем необходимым Верховной Раде и исполнительной власти немедленно перейти к практическим действиям по реализации Парижских и Минских договоренностей.
В противном случае надежды украинцев на скорое достижение мира снова рухнут в потоке политического туризма и самопиара нынешней власти, как это уже было во время режима Порошенко.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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