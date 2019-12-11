Антимонопольний комітет оштрафував близько півтора десятка регіональних газових компаній на загальну суму майже 300 мільйонів гривень. В АМКУ пояснюють: постачальників покарали за неправомірні нарахування споживачам. Утім, в облгазах запевняють: робили все за законом. А рішення про штраф називають політичним тиском на бізнес. Докладніше - у матеріалі.

Штраф у 278 мільйонів і перерахування всіх платіжок за минулий рік. Таке рішення в антимонопольному комітеті ухвалили напередодні. Мовляв, оператори газорозподільних мереж неправомірно нарахували плату "за приведення газу до стандартних умов". Однак чи справедливе це рішення? Експерти переконують: облгази все робили в межах закону і відповідно до Європейських вимог.

"Оператори газорозподільних систем довели правомірність своєї позиції у судах. Ці рішення набули чинності. Позиція антимонопольного комітету грунтується на доводах НКРЄКП, які повністю спростовані судами", - говорить Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Саме висновки НКРЄКП стали підставою для рішення антимонопольного комітету. Однак спершу Нацкомісія повинна була врегулювати структуру платіжок. Утім, за п'ять років вона цього так і не зробила. Зате штрафи нараховували стабільно.

"Нигде в законодательстве нету функций по установлению цены. И вот аналогическая ситуация складывается с облгазами. Точно также неправомерное решение, когда не рассматривается проблема по сути, а решение принимается в угоду политической конъюнктуре", - говорить Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики.

"Вимоги антимонопольного комітету абсолютно незаконні і можуть і будуть відбиті у вищих судових інстанціях. Друге на моє глибоке переконання антимонопольний комітет не там шукає. Треба перевіряти таких монополістів як "Нафтогаз України", який десятки мільйонів гривень кожного року забирає з кишень українців. З енергетичним сектором не можна поводитись як слон у посудній лавці, треба берегти кожне робоче місце, треба приділяти увагу з боку уряду цим системним енергетичним компаніям", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.

У "політичному підтексті" цього рішення впевнені й самі оператори ГРМ. Вважають подібні штрафи тиском на бізнес! Адже в антимонопольному комітеті навіть не вивчили законів.

"Регіональна Газова Компанія розцінює такі дії Антимонопольного комітету як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення Антимонопольного комітету наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює запровадження європейських правил функціонування газового ринку", - заявив Олексій Тютюнник, операційний директор РГК, кандидат фізико-математичних наук.

"В нынешней ситуации, когда естественно ко всем руководителям органов власти есть претензии со стороны нового офиса президента это попытка как бы сохранить свое место. Потому что знаменит глава антимонопольного комитета известными коррупционными скандалами, которые как-то сошли на тормозах, и никто на это внимание не обращал. Это с одной стороны, а с другой стороны мы прекрасно помним, что проводилась рейдерская политика со стороны предыдущей власти по отношению к облгазам", - говорить Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики.

До слова, очолює антимонопольний комітет саме ставленець попередньої влади. Рішення АМКУ про багатомільйонні штрафи може остаточно зруйнувати газову галузь України. Адже останні п'ять років тариф на транспортування блакитного палива залишався незмінним.

"Фактично з 2014 року в незалежності від того, як змінювалася ціна на на газ, яка регулювалася постановами уряду, от 7 гривень 60 копійок за доставку залишається. Шість гривень, а 60 копійок залишається, вісім, а 60 копійок залишається. І це відбувається протягом п'яти років", - говорить Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Наслідки цієї "ударної п'ятирічки"- постійні збитки та зношеність газорозподільної мережі.

"Технічно-непридатних мереж є близько 30 відсотків. Фінансування відбувається згідно існуючого тарифу на покриття такого дефіциту в районі десяти відсотків. Від потреби. І це ми сьогодні навть не зупинили старіння. Воно сьогодні активно розвивається", - говорить Віталій Шульга, голова правління АТ "Іванофранківськгаз".

Однак "найшвидший" розвиток у дефіциті кадрів. Через низький тариф газорозподільні компанії не можуть забезпечити навіть Середню зарплатню.

"Заробітня плата середня по підприємству складає 8 з половиною тисяч гривнів. При такій зарплаті плинність кадрів висикокваліфікованого персоналу складає 18 відсотків", - говорить Віталій Шульга, голова правління АТ "Іванофранківськгаз".

"В компанії сумарно працює, якщо я не помиляюся, 40 тисяч людей, то сьогодні такі штрафи, які виніс Антимонопольний комітет вони можуть суттєво вплинути на фінансово-економічний стан компанії. Як наслідок - може бути звільнення людей чи недовипалата заробітньої плати. В мене питання - куди підуть ці люди? Вони поповнять трудову міграцію?" - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Рішення антимонопольного комітету оператори газорозподільної системи хочуть оскаржувати в суді.