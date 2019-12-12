Почему ночью нельзя ходить в туалет [ Редактировать ]
Многие из нас ходят в туалет ночью. Но существует несколько примет и суеверий по этому поводу.
Прерывать свой сон не только неудобно, но и не рекомендуется для здоровья. Считается, что если вы смываете за собой воду, тогда вы "смываете" счастье, удачу, любовь и здоровье. Ночью царствуют недобрые и темные силы, поэтому многие с детства боятся темноты.
Народные поверья гласят, что ночью злые силы ждут вашего пробуждения, чтобы подменить вас на вашего злобного двойника из тёмного мира.
Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.
по теме
Приметы и суеверия: почему нельзя спать напротив зеркала
Множество людей верят в приметы
Почему нельзя спать на двух подушках: приметы и суеверия
Существует множество примет, но одна из них говорит, что человеку нельзя спать на двух подушках одновременно
День трех святых: что категорически нельзя делать 11 декабря
В среду, 11 декабря, православная церковь чтит трех святых - Василия, Стефана, Григория
11 декабря: главные приметы дня
В среду, 11 декабря, православная церковь чтит трех святых - Василия, Стефана, Григория
День зимнего солнцестояния-2019: приметы и суеверия
В декабря 2019 года состоится день зимнего солнцестояния