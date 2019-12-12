Почему ночью нельзя ходить в туалет

Многие из нас ходят в туалет ночью. Но существует несколько примет и суеверий по этому поводу.

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Прерывать свой сон не только неудобно, но и не рекомендуется для здоровья. Считается, что если вы смываете за собой воду, тогда вы "смываете" счастье, удачу, любовь и здоровье. Ночью царствуют недобрые и темные силы, поэтому многие с детства боятся темноты.

Народные поверья гласят, что ночью злые силы ждут вашего пробуждения, чтобы подменить вас на вашего злобного двойника из тёмного мира.

Ранее сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году.