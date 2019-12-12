Парламент должен рассматривать законы оппозиции - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила коллегам по оппозиции принять изменения в регламент, предусматривающие квотный принцип формирования повестки дня парламента. Об этом заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат Сергей Лёвочкин.
"Речь идет о том, чтобы законопроекты рассматривались в порядке очередности в зависимости от численного состава фракций. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" вторая по численности, соответственно, мы настаиваем на рассмотрение нескольких наших законопроектов ежедневно", - сообщил политик.
По его словам, такой порядок позволит сделать работу парламента, с одной стороны, более эффективной, с другой - более демократичной.
"Сейчас в основном рассматриваются законопроекты от монобольшинства. Мы будем настаивать на рассмотрении наших законопроектов, в числе которых законы о улучшении социального обеспечения, погашения задолженностей по зарплатам, вопросы экономического развития. То есть те законопроекты, которые являются первоочередными, но которых нет в повестке дня. Это же касается законопроектов о мире",- подытожил Сергей Лёвочкин.
Напомним, за первые сто дней работы Верховная Рада рассмотрела 126 законопроектов, представленных "Слугой народа", и лишь 13 - другими фракциями.
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