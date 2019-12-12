"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила коллегам по оппозиции принять изменения в регламент, предусматривающие квотный принцип формирования повестки дня парламента. Об этом заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат Сергей Лёвочкин.

"Речь идет о том, чтобы законопроекты рассматривались в порядке очередности в зависимости от численного состава фракций. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" вторая по численности, соответственно, мы настаиваем на рассмотрение нескольких наших законопроектов ежедневно", - сообщил политик.

По его словам, такой порядок позволит сделать работу парламента, с одной стороны, более эффективной, с другой - более демократичной.

"Сейчас в основном рассматриваются законопроекты от монобольшинства. Мы будем настаивать на рассмотрении наших законопроектов, в числе которых законы о улучшении социального обеспечения, погашения задолженностей по зарплатам, вопросы экономического развития. То есть те законопроекты, которые являются первоочередными, но которых нет в повестке дня. Это же касается законопроектов о мире",- подытожил Сергей Лёвочкин.

Напомним, за первые сто дней работы Верховная Рада рассмотрела 126 законопроектов, представленных "Слугой народа", и лишь 13 - другими фракциями.