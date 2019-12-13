Мир "захватил" новый новогодний тренд в TikTok [ Редактировать ]
TikTok / Фото: Axios
Все чаще и чаще среди пользователей соцсетей становятся популярными флешмобы. Так, теперь TikTok покорил новый необычный тренд.
Под хит в TikTok Rocking around a christmas tree происходит мгновенное перевоплощение комнаты и ее обитателей в новогоднюю атмосферу с огоньками и украшениями.
Но, иногда бывают и такие курьезы.
Также мы писали о том, что в прямом эфире мужчина стал овощем и огорчил ведущего.
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