Все чаще и чаще среди пользователей соцсетей становятся популярными флешмобы. Так, теперь TikTok покорил новый необычный тренд.

Под хит в TikTok Rocking around a christmas tree происходит мгновенное перевоплощение комнаты и ее обитателей в новогоднюю атмосферу с огоньками и украшениями.

Но, иногда бывают и такие курьезы.

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