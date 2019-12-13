Американські поліцейські витягли оленя із замерзлого озера. Заручника крижаної пастки помітили перехожі й одразу ж зателефонували копам.

Та ті не змогли відразу наблизитись до оленя, адже лід на озері був надто крихким. Витягати бідолаху довелося за допомогою мотузки. Тваринка добряче замерзла й перелякалась.