В Судане суд вынес приговор бывшему президенту страны Омару аль-Баширу, который был свергнут военными в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как сообщается, аль-Баширу, которого Международный уголовный суд обвиняет в геноциде и военных преступлениях, приговорили к двум годам тюрьмы.

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Речь идет о деле, которое связанное со взяткой в 25 млн долларов, которые аль-Башир получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

При этом отмечается, что этот приговор лишь первый в серии судебных разбирательств по предъявленным бывшему президенту обвинениям.

Ему также вменяют расстрел демонстрантов во время акций протеста, которые и привели к его свержению.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн не будет признавать вину и заплатит 25 миллионов жертвам.