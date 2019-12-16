Тернистий шлях до знань: на Рівненщині учні вчитися у шкільному гардеробі [ Редактировать ]
У селі Рокитному, що на Рівненщині, селяни вимагають збудувати новий корпус школи. Бо майже тисяча дітей тісниться у старій школі. Навчаються і в гардеробі, і в коридорі, і навіть у теплиці.
Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються три класи. А це - майже сотня дітей.
"На маленькому просторі, що ми їм можемо такого дати - оце щось стаціонарне на одному місці, а буває, що вже дуже таке - то шашки виручають", - говорить Олександр Богданець, вчитель фізкультури.
Затісна не лише спортзала, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх - 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі.
"Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода - ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб чуть-чуть розвантажити. І кабінет географії зроблений на коридорі. Фойє відсутнє, коридори відсутні", - говорить Володимир Близнюк, директор Рокитнівської школи.
Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні - обладнали кабінети. А вчителі готуються до уроків у коридорах.
"Ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо у вчителя "вікно", а всі класи зайняті - ми сидимо тут", - розповідає Надія Муханькова, вчителька початкових класів.
Люди почали оббивати кабінети чиновників, щоб у їх селі звели нову простору школу.
"Шість років тому ми зробили попереджувальну акцію - ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво", - розповідає Олександр Масовець, голова батьківського комітету.
Тоді чиновники пообіцяли селянам звести новий корпус за два роки. Але й до тепер навіть на папері готового проєкту школи немає.
"Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули - перекривати трасу", - наголосила Аліна Хінковець, мати двох школярів.
Керівництво району виправдовується: за ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили півмільйона гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва.
"На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 мільйонів гривень. Вартість такого об'єкта, який планується - це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, й обласному - немає", - стверджує Олексій Берташ, виконуючий обов'язки голови Рокитнівської райдержадміністрації.
Селяни написали листа президенту: просять розпочати будівництво школи. У наступному році, кажуть, кількість учнів збільшиться на сотню. Тоді "школа-рукавичка" навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися.
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