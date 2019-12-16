Свято для тих, кому його не вистачає. В Одесі Українська Православна Церква організувала концерт із подарунками для дітей із соціально незахищених сімей. Як усе відбувалося - бачили наші кореспонденти.

На столах солодощі, поруч новорічна ялинка. Обличчя усміхнені. Свято для одеських малюків щороку влаштовує місцева єпархія Української Православної Церкви. Сюди вона запрошує дітей-сиріт, багатодітні родини, переселенців зі сходу країни, а також малозабезпечені сім'ї.

"Показать, что в мире не все так плохо, что есть люди, которые добрые и чтобы эти дети, которые чем-то лишены, у них чего-то не хватает в жизни - чтоб они не озлобились", - говорить Димитрій Яковенко, керівник відділу Одеської єпархії УПЦ.

Святкування підготували до Миколая. Історію його життя малюкам розповідає Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Владика каже, треба брати Приклад з цього святого. Адже він завжди захищав знедолених і піклувався про сиріт.

"Я хочу пожелать всем вам радости, добра, милости Божьей, чтобы святитель Николай вознес молитвы о всех нас, чтобы на юго-востоке остановилась война, чтобы все, кто прибыл оттуда, возвратились в свои дома чтоб они радовались, что они находятся на своей земле", - говорить Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Далі концерт, лялькова вистава, а потім Митрополит усім гостям роздасть подарунки. За щасливими дітлахами спостерігають їхні батьки. Вони погоджуються: сучасним дітям іноді бракує ось такої Простої уваги.

"Взрослые суетятся, пытаясь пропитать их: папы, мамы работают и детки все-таки лишены какого-то тепла и любви. Поэтому вот такие праздники объединяют семьи любви становится больше", - говорить Олена Пергун, багатодітна мати.

"Я пожелаю другим, чтобы то, что они захотели - им подарили чтоб они были счастливы", - розповідає школяр Ярослав Павленко.

Наприкінці зустрічі дітлахи подякували єпархії за таке свято та у новому році усім парафіянам побажали злагоди, добра й миру.