У Ильи Кивы родился ребенок [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, у народного депутата IX созыва от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и члена комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Ильи Кивы родилась дочь.
Об этом стало известно в прямом эфире одного из телеканалов.
Так, во время того, как в эфире журналисты брали комментарий у Ильи Кивы, народный депутат Вадим Рабинович и президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис подошли поздравить народного избранника с рождением дочери.
Ранее мы писали о том, что у Майкла Фелпса родился сын.
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