Старовинну мечеть врятували від водосховища [ Редактировать ]
З турецького Хасанкейфа перенесли історичну мечеть ХV століття. Це вже восьма і остання архітектурна пам'ятка, яку вивезли з міста. В провінції хочуть запустити гідроелектростанцію, під потреби якої створюють водосховище.
А воно може підтопити святиню. Храм розділили на чотири частини і переправляють на гігантських тягачах. Евакуйовані з міста пам'ятки збирають у спеціально створеному культурному парку "Хасанкейф".
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