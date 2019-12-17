Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о поддержке Национальной скаутской организации "Пласт" с предложениями президента Владимира Зеленского, пишет "РБК-Украина".

"За" проголосовали 316 депутатов.

"В ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения", изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций", - говорится в сообщении.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада "Пласта" отражен в преамбуле.

Так, в статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

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Также документ предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Кроме того, доработанным проектом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Документ предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Кроме того, 17 декабря, в Раде будут рассматривать вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов.