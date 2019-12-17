Народный депутат, член фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Фельдман заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Харькова.

"Сегодня так сложилась ситуация, - я буду баллотироваться", - сказал политик во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 17 декабря.

"Мы все помним, как в Харькове строилась дорога через парк им. Горького. Как бегали бандиты, как бездействовала милиция, как били людей, били палками, прутами, с бензопилами нападали на людей. Сегодня они пытаются спустя 10 лет повторить это на "Барабашово". У них ничего не получится", - рассказал Александр Фельдман.

Также народный депутат отметил, что городской власти не нравится политика мецената.

"Идет борьба конкретного человека против меня. Ему не нравится наша политика, политика делания всего за свои деньги. И он сегодня делает различные акции за государственный счет, пытаясь таким образом судорожно спасти свое кресло. Он знает, что любой человек, который придет завтра и станет мэром, он в первую очередь будет проводить аудит того, что сделал предыдущий мэр. И тогда все харьковчане узнают, куда ушли деньги, какие дороги надо было строить, какие дороги были абсолютно бесполезны, куда списывались миллионы и миллионы бюджетных средств", - отметил Александр Фельдман.