Александр Фельдман предпринимателям Барабашово: Правда на нашей стороне [ Редактировать ]
Правда на нашей стороне. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат, член фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Фельдман.
"Сегодня каждый день проходят какие-то акции на ТЦ "Барабашово", продолжается попытка рейдерского захвата предприятия, продолжаются попытки сделать невозможной торговлю для людей", - рассказал Александр Фельдман.
Политик отметил, что после неудачных попыток прямых рейдерских захватов местные власти ищут другие способы влияния: "Нанимаются бандиты, которые бьют людей, которые не дают работать, срывают замки".
Александр Фельдман также отметил, что дорога на "Барабашово" действительно когда-то обсуждалась, но в другом формате.
"Нам было поручено за свои деньги, за деньги предприятия разработать план детальной планировки. Мы с этим планом проходили 10 лет, он так в мэрии и не был утвержден. Подавали тысячи писем для того, чтобы получить различные разрешительные документы, разрешения на различное строительство. Всё это было проигнорировано", - рассказал народный депутат.
"Это, не побоюсь этого слова, противостояние идеологии, работы за свои деньги для людей и передергивание, вранье, запугивание и невыдача документов, для того чтобы потом этими людьми крутить. Все эти вещи ушли в прошлое. Никто никого не боится, мы выстоим. И хочу обратиться к предпринимателям "Барабашово" - правда на нашей стороне", - акцентировал Александр Фельдман.
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