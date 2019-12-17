Нагетси і болоньєзе замість котлет і каші. Українські школи дегустують нове меню. Його розробники стверджують - харчування стало збалансованим і корисним, а школярі з цікавістю вивчають іноземні назви. А от як їм смакують незвичні страви - Ольга Паламарюк з’ясовувала у Чернівцях. Там харчовий виклик прийняли одразу три школи.

Замість котлет і сосисок - курячі нагетси. А салати з насінням та горіхами. У чернівецькій школі №6 призвичаюються до нового меню.

"Салат з капусти є, з зеленим горошком, з насінням. Салат картопельний, салат з бурячка з сухариками. Курячі нагетси, курячі стіки", - говорить Марія Крупенна, завідувачка виробництва Чернівецької школи №6.

Оновлене експериментальне меню в школах офіційно діятиме лише після Нового року. Утім, кухарі вже вчаться готувати по-іншому. До прикладу, щоб обсмажити м'ясо, потрібно кілька видів паніровок. А звичайні страви повинні містити спеції. Та кухарі бідкаються: діти не звикли до такої екзотики. Тож не впевнені, що експеримент вдасться.

"Діти не звикли таке їсти. Я не знаю, чи не буде це йти у відходи з Нового року. У меню, наприклад, є каша ячнева з салатом перемішано. Діти наші не привикли", - говорить Марія Крупенна, завідувачка виробництва Чернівецької школи №6.

В управлінні освіти іншої думки. Мовляв, над проєктом працювали найкращі дієтологи. Навіть опитування проводили серед педагогів і батьків. Тепер у новому меню кілька варіантів страв на вибір.

"2-3 варіанти гарніру, 2-3 варіанти основної страви, 2 варіанти першого. Взагалі кажучи, воно і є зараз в їдальнях, але не зовсім відповідає тій схемі шведського стола", - говорить Сергій Мартинюк, начальник управління освіти Чернівецької міської ради.

Подаватимуть страви за принципом шведського столу. Дитина сама визначатиме, скільки їй потрібно з'їсти. Підтримують зміни і медики. Кажуть: головне під час приготування страв зберігати баланс овочів, фруктів та злаків та робити меню різноманітним.

"Якщо сьогодні було м'ясо куряче, то завтра яловичину, післязавтра рибу. Тобто, щоб цей склад мінявся, тоді повністю задовольняються потреби у всіх складових", - говорить Юрій Нечитайло, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету.

Меню постійно вдосконалюють: готують усе невеликими порціями і стежать за реакцією школярів. Переконані - культура харчування має починатися з батьків. Лише тоді такі новації приживуться.