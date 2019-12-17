Международный аэропорт "Запорожье" отменил 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман). Об этом сообщают "Украинские новости".

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По данным на 15:30 отменены рейсы TK 1470 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 15:50 и TK 1469 "Стамбул (Турция)" - Запорожье" с прибытием в 14:55 (оба - авиакомпании Turkish Airlines).

Также отменен рейс PQ 7154 "Шарм-Эль-Шейх (Египет)" - Запорожье" с прибытием в 9:00 авиакомпании SkyUp.