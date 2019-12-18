18 декабря: приметы и запреты на Саввин день [ Редактировать ]
Фото: inlviv.in.ua
В среду, 18 декабря православные чтят память преподобного Саввы Освященного, который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава. В народе праздник называют Саввин день.
Традиции
- Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки 18 декабря устраивали себе полноценный выходной.
- Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.
- Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.
- На Савву продолжался пост, и главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста.
- Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты - эта традиция схожа с подарками на большой религиозный праздник День святого Николая Чудотворца, который отмечается на следующий день 19 декабря.
Главные приметы
- Если в Саввин день в печи огонь красного цвета - значит жди сильную бурю;
- Если же из трубы дома валит сильный дым, то вскоре хозяева могут столкнуться с бедой;
- Если белки в этот день оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев на землю, то погода потеплеет;
- Если на Савву рыхлый снег начинает таять - на днях будет оттепель.
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