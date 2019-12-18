Работники Черноморского и Одесского морских портов выразили недоверие исполняющему обязанности главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвису Вецкагансу. На митинге под зданием Кабинета министров в Киеве в среду они потребовали отставки чиновника. Всего на акцию протеста пришло более 100 человек.

"Сегодня Черноморским портом принято решение требовать отставки Райвиса Вецкаганса. Одесские портовики поддерживают это!", - сообщил Владимир Зайков, председатель профсоюза Одесского морского порта.

Среди претензий портовиков - неоправданные сокращения сотрудников, передача услуг по охране портов на аутсорсинг малоизвестным частным фирмам, а также низкие оклады рабочих на фоне высоких зарплат руководства АМПУ. По данным участников митинга, оклады в аппарате управления АМПУ достигают 260-280 тыс грн в месяц, тогда как в Черноморском филиале АММПУ есть работники с окладом 3060 грн.

Ранее портовики уже проводили подобные акции протеста. 28 ноября в Одессе сотрудники Одесского и Черноморского портов собрались на митинг, где подписали обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием уволить Райвиса Вецкаганса. А 10 декабря состоялась конференция трудового коллектива порта "Черноморск", на котором присутствовали также и одесские портовики - всего 110 человек.

"10 декабря трудовой коллектив ГП "Морской порт "Черноморск", в котором работает 1030 человек, единогласно выразил недоверие уже три года исполняющему обязанности главы АМПУ Райвису Вецкагансу. Мы требуем разрыва трудовых отношений с господином Вецкагансом", - напомнил Олег Иванов, глава профсоюза ГП "Морской порт "Черноморск".

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов сообщил, что в случае невыполнения требований портовиков они намерены продолжить отстаивать свою позицию.

"Что мы будем делать, если не решим вопрос сегодня? Подадим в административный суд! И заставим в административном порядке снять этого проходимца с должности", - заявил он.

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главы АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.

За время его работы в АМПУ ведомство системно не выполняло планы по капитальным инвестициям. В 2018 году инвестплан был реализован на 45%.

"Пустует государственный контейнерный терминал порта "Черноморск", причалы находятся в собственности АМПУ. Но вкладываются 1,5 млрд грн в карантинный мол Одесского порта! Спрашивается: хозяин так поступает? У тебя есть мощности, зарабатывай деньги, перераспределяй грузопотоки! А "Южный" порт? В Украине нет тоннажа с осадкой больше 16 метров. Но в "Южном" выкопали 18 метров и хотят копать дальше. Для чего такое дноуглубление, какой флот будет заходить? Это черные схемы отмывания денег!", - говорит Сергей Брызгалов.

Участники рынка морских перевозок указывают и на явные признаки коррупции. В качестве примера портовики приводят создание дноуглубительного флота АМПУ и неоправданная покупка Администрацией землесоса за $30 млн.

"Он создает дноуглубительный флот и хочет набрать 300 человек. Почему не привлекаются международные компании с мировыми именами, которые имеют высокие технологии и, соответственно, низкую себестоимость? Потому что этого не надо! Надо пилить бюджет, закапывать эти деньги в морское дно", - комментирует Олег Иванов.

Кроме того, Райвис Вецкаганс так и не прошел прозрачную процедуру конкурса, предусмотренную законодательством. По мнению экспертов, статус исполняющего обязанностей позволял структурам, близким к стивидорной компании "Портинвест" и ее директору Александру Смирнову, манипулировать руководителем АМПУ в своих интересах.