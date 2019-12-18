"Спасем рысь": известный ювелирный дом придумал оригинальный способ спасти исчезающих животных [ Редактировать ]
В декабре проект "Разом за природу" в коллаборации с ювелирным брендом SOVA представил лимитированное тематическое украшение "Рысь".
Так, всемирный фонд природы WWF Украина в июне 2019 года запустил природоохранную программу "Спасем рысь!". Цель которой - собрать данные о состоянии и численности рыси и уберечь это животное от исчезновения. Чтобы осуществить задуманное, нужно собрать 400 000 гривен.
Эти средства будут направлены на приобретение фотоловушек, которые помогут зафиксировать рысь, обеспечение зоологов и экологов необходимым снаряжением и топливом для проведения мониторинга в отдаленных лесных районах, а также на обработку полученных данных.
"Мы с инициативой "Разом за природу!" создали украшение, наполненное важным смыслом. Браслетов с изображением рыси всего 500 - примерно столько особей осталось в лесах Карпат и в Полесье, - говорит Анна Коваль, маркетинг и сейлз-директор SOVA JH. - Мы планируем перечислять 200 гривен с продажи каждого браслета на поддержку программ по сохранению рыси в Украине".
"Уже три года "Разом за природу" сотрудничает с WWF Украина. Благодаря нашим совместным проектам о судьбе рыси задумались тысячи украинцев, - говорит представитель организаторов проекта Марина Соловьева. - Наш следующий шаг - коллаборация с брендом SOVA. Каждый раз, когда вы будете надевать украшение с изображением рыси, вы будете чувствовать сердцебиение одного из самых благородных животных Карпат и Полесья".
Чтобы поддержать проект, вы можете:
● сделать донейт на официальном сайте
● заказать лимитированное украшение здесь или купить в магазинах SOVA.
Ознакомиться с правилами, которые помогут спасти рысь.
Помочь программе "Сохранить рысь!".
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