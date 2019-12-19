Надя Дорофеева восхитила фанатов новым фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно показала откровенное декольте, поразила поклонников в очередной раз. Так, в своем Instagram Надя опубликовала "свежее фото".
Дорофеева показала повседневный лук в черно-голубых тонах. Девушка примеряла оригинальные голубые джинсы, которые словно состоят из двух пар брюк.
Ранее сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть ярким фото, а также Тина Кароль впечатлила поклонников откровенной позой.
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