Війна на Донбасі: загинув український військовий [ Редактировать ]
Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено під час ворожого обстрілу на Донбасі.
Минулої доби окупанти п'ять разів порушували режим тиші. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків.
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