Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено під час ворожого обстрілу на Донбасі.

Минулої доби окупанти п'ять разів порушували режим тиші. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків.