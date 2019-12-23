Надмерное количество ороговевших клеток приводит к шелушению. О том, откуда берутся эти ороговевшие клетки и что делать, если вы столкнулись с такой проблемой, пишет day.ru.

Причины возникновения шелушений:

недостаточное увлажнение кожи рук;

авитаминоз;

сухость кожи;

работа с агрессивными веществами;

суровый климат (ветер, мороз и др.)

Иногда достаточно сменить мыло для рук или воспользоваться кремом с содержанием витаминов A и D, чтобы кожа вернулась в прежнее состояние.

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Но иногда причиной шелушения пальцев становятся заболевания. Если шелушение очень сильное, сопровождается зудом, покраснением и повышением температуры, такие признаки могут указывать на экзему.

При возникновении псориаза, который поражает не только кожный покров, но и суставы, могут появиться следующие симптомы:

сильное шелушение пальцев рук;

появление выпуклых розовых образований;

сильный зуд;

наросты покрыты белой коркой.

При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Что делать, если шелушатся пальцы рук?

Если все же причиной шелушения послужили неправильный уход или агрессивная окружающая среда, устранить его можно своими силами. Несколько способов первой помощи при шелушении:

Удалить омертвевшие клетки кожи с помощью скраба. После процедуры необходимо руки смазать питательным кремом.

На ночь смазать руки жирным кремом, содержащим витамин A, и надеть хлопковые перчатки.

Сменить привычное мыло на более питательное.

На ночь увлажнять кожу рук с помощью масел: миндального, персикового или оливкового. Масло на виноградной косточке поможет снять покраснения. Бережно втирайте масло 5-7 минут, массируя кожу, после желательно надевать хлопковые перчатки.

Одного внешнего питания кожи недостаточно, поскольку частой причиной шелушения пальцев рук является нехватка витаминов и микроэлементов.

В рационе должны присутствовать:

овощи и фрукты;

злаки;

молочные и кисломолочные продукты;

орехи;

рыба;

печень;

яйца;

ягоды.

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