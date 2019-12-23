Почему шелушится кожа на пальцах рук [ Редактировать ]
Надмерное количество ороговевших клеток приводит к шелушению. О том, откуда берутся эти ороговевшие клетки и что делать, если вы столкнулись с такой проблемой, пишет day.ru.
Причины возникновения шелушений:
- недостаточное увлажнение кожи рук;
- авитаминоз;
- сухость кожи;
- работа с агрессивными веществами;
- суровый климат (ветер, мороз и др.)
Иногда достаточно сменить мыло для рук или воспользоваться кремом с содержанием витаминов A и D, чтобы кожа вернулась в прежнее состояние.
Но иногда причиной шелушения пальцев становятся заболевания. Если шелушение очень сильное, сопровождается зудом, покраснением и повышением температуры, такие признаки могут указывать на экзему.
При возникновении псориаза, который поражает не только кожный покров, но и суставы, могут появиться следующие симптомы:
- сильное шелушение пальцев рук;
- появление выпуклых розовых образований;
- сильный зуд;
- наросты покрыты белой коркой.
При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.
Что делать, если шелушатся пальцы рук?
Если все же причиной шелушения послужили неправильный уход или агрессивная окружающая среда, устранить его можно своими силами. Несколько способов первой помощи при шелушении:
- Удалить омертвевшие клетки кожи с помощью скраба. После процедуры необходимо руки смазать питательным кремом.
- На ночь смазать руки жирным кремом, содержащим витамин A, и надеть хлопковые перчатки.
- Сменить привычное мыло на более питательное.
- На ночь увлажнять кожу рук с помощью масел: миндального, персикового или оливкового. Масло на виноградной косточке поможет снять покраснения. Бережно втирайте масло 5-7 минут, массируя кожу, после желательно надевать хлопковые перчатки.
Одного внешнего питания кожи недостаточно, поскольку частой причиной шелушения пальцев рук является нехватка витаминов и микроэлементов.
В рационе должны присутствовать:
- овощи и фрукты;
- злаки;
- молочные и кисломолочные продукты;
- орехи;
- рыба;
- печень;
- яйца;
- ягоды.
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