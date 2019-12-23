В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве, в общежитии Национального авиационного университета произошел пожар. Инцидент произошел на улице Нежинская, 29б. Возгорание началось в корпусе № 8. Об этом сообщает "Информатор".

В связи с пожаром из здания эвакуировали более 300 студентов. В результате происшествия никто не пострадал.

На момент прибытия спасателей девятиэтажный дом был заполнен дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть начали эвакуацию студентов. Из-за серьезного задымления спасателям понадобилась подмога.

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Возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Это была не жилая комната. Возгорание оперативно ликвидировали.

После ликвидации студентов в помещение не впустили. Чтобы не мерзнуть, они отправились в ближайшие корпуса общежитий. Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории школы взорвалось здание.