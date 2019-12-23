Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

При этом глава НАТО не уточнил, какие именно должны быть рамочные условия для этой встречи.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал он.

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Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине.