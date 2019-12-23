На Филиппинах а Лагун и Кесоне случилось происшествие. Так, 11 человек умерли и еще 300 попали в больницу после того, как выпили кокосового вина, в том числе, на рождественских вечеринках. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что все пострадавшие употребляли ламбаногу - напиток, популярный в провинциях, и применяемый во время праздников и торжеств. Также сообщается, что вино было местного производства. Состояние двух пострадавших улучшилось.

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"Анализ крови и остатки ламбаногы будут собраны и проанализированы в понедельник", - сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые покупали вино на день рождения, а другим его подарили местные чиновники во время рождественской вечеринки.

"Нерегулируемое производство и реализация ламбаногы распространена на Филиппинах, и ее часто изготавливают незаконно с опасными добавками", - добавили в СМИ.

Указано, что в прошлом году от потребления ламбаногы погиб 21 человек.

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