Люди массово отравились вином, 11 погибших [ Редактировать ]
На Филиппинах а Лагун и Кесоне случилось происшествие. Так, 11 человек умерли и еще 300 попали в больницу после того, как выпили кокосового вина, в том числе, на рождественских вечеринках. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что все пострадавшие употребляли ламбаногу - напиток, популярный в провинциях, и применяемый во время праздников и торжеств. Также сообщается, что вино было местного производства. Состояние двух пострадавших улучшилось.
"Анализ крови и остатки ламбаногы будут собраны и проанализированы в понедельник", - сказано в сообщении.
Отмечается, что некоторые покупали вино на день рождения, а другим его подарили местные чиновники во время рождественской вечеринки.
"Нерегулируемое производство и реализация ламбаногы распространена на Филиппинах, и ее часто изготавливают незаконно с опасными добавками", - добавили в СМИ.
Указано, что в прошлом году от потребления ламбаногы погиб 21 человек.
Ранее сообщалось, что в Николаеве дальнобойщики массово отравились в кафе.
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