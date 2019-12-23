В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина застрелился на балконе, а также под Сумами трагически скончалась девушка.