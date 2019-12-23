Под Киевом полицейский застрелился на службе [ Редактировать ]
В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина застрелился на балконе, а также под Сумами трагически скончалась девушка.
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