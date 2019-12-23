Американка бросила работу и порвала с парнем ради мечты [ Редактировать ]
Американка Сидни Фербрач решила исполнить свою мечту. И ради этого она рассталась с бойфрендом и бросила работу.
Теперь девушка вместе со своей собакой путешествует по стране в автофургоне. Сидни ведет тревел-блог в Instagram, в котором рассказывает об особенностях жизни на колесах.
24-летняя девушка объездила уже более 20 штатов. Чтобы приобрести фургон, она работала сразу в трех местах.
Родители были в шоке от моего решения. Они словно окаменели, когда я сообщила им о том, что отправляюсь в путешествие в одиночку, - призналась американка в своем Instagram, который на сегодня является основным источником ее дохода.
Девушка уверяет, что она ни о чем не жалеет и чувствует себя очень счастливой.
Я не говорю, что буду заниматься этим всю жизнь. Конечно, однажды я решу, что пора вернуться домой и завести семью. Но сейчас, просыпаясь каждый день, я чувствую себя самой счастливой на свете, - призналась Фербрач.
Раньше сообщалось о том, что девушка наняла самолет для поисков собаки. А также американка угнала частный самолет и разбила его.
по теме
В США одобрили санкции против России
Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил закон об оборонном бюджете
Россия расширила санкции против Украины
Правительство России расширило перечень граждан Украины, против которых вводятся "санкции"
Военная помощь Украине и санкции против "Северного потока - 2": США утвердили бюджет
Конгресс США принял важное решение
Экс-профессор заказал пятерых человек и хотел скормить их крокодилам
76-летний мужчина заказал свою любовницу и скормить ее крокодилам
В США обсуждают новые санкции против России
В США намерены ввести санкции против России