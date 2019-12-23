Американка Сидни Фербрач решила исполнить свою мечту. И ради этого она рассталась с бойфрендом и бросила работу.

Теперь девушка вместе со своей собакой путешествует по стране в автофургоне. Сидни ведет тревел-блог в Instagram, в котором рассказывает об особенностях жизни на колесах.

24-летняя девушка объездила уже более 20 штатов. Чтобы приобрести фургон, она работала сразу в трех местах.

Родители были в шоке от моего решения. Они словно окаменели, когда я сообщила им о том, что отправляюсь в путешествие в одиночку, - призналась американка в своем Instagram, который на сегодня является основным источником ее дохода.

Девушка уверяет, что она ни о чем не жалеет и чувствует себя очень счастливой.

Я не говорю, что буду заниматься этим всю жизнь. Конечно, однажды я решу, что пора вернуться домой и завести семью. Но сейчас, просыпаясь каждый день, я чувствую себя самой счастливой на свете, - призналась Фербрач.

Раньше сообщалось о том, что девушка наняла самолет для поисков собаки. А также американка угнала частный самолет и разбила его.