Декократи "заморозили" імпічмент Дональду Трампу [ Редактировать ]
Процес імпічменту президента Трампа зупинився, ледве почавшись. Демократична партія тимчасово його "заморозила" - відмовилася передвати затвердженні звинувачення до Сенату. Сам Трамп наполягає на негайному проведенні суду. Більше - у наступному матеріалі.
Процес імпічменту Трампа може затягнутися. Його ініціатори та натхненники - представники Демократичної партії - відмовляються передати в Сенат уже затверджені статті звинувачень проти президента. А сенатори не можуть почати розгляд справи без наявності документа з рішенням Палати представників.
Демократи ж оголосили - найближчим часом робити це наміру не мають. Сам президент Трамп і його прихильники на Капітолійському пагорбі наполягають на негайному початку процесу. Вони знають - в ході слуханнь у Сенаті господаря Білого Дому виправдають.
Адже там більшість належить однопартійцям Трампа - республіканцям. Та демократи - непохитні. Кажуть - не віддадуть документ, допоки сенатори не затвердять правила проведення судового процесу. В іншому випадку - як зазаначив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн - там влаштують "справжнє шоу, а не суд".
Сенат має право почати судові слухання тільки після того, як статті звинувачення їм передадуть спеціальні уповноважені - так звані менеджери з імпічменту. Їх повинна вибрати Палата представників.утім наприкінці цього тижня Конгрес йде на різдвяні канікули, так і не призначивши своїх представників.
Це означає, що початок слухань щодо імпічменту Дональда Трампа відкладається щонайменше до січня наступного року.
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