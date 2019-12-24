До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва

Виплати заробітної плати медикам затримують на Прикарпатті. В деяких районах працівники лікарень не отримували її вже по кілька місяців. В чому причина? Дізнаємося від наших кореспондентів.

Із самого ранку в кабінеті медсестри Іванни Буній - наплив пацієнтів. Жінка працює в Надвірнянській центральній районній лікарні вже тридцять років. Попри солідний стаж - заробітна плата, мінімальна, чотири двісті. Втім, і її виплачують невчасно.

"Нам за жовтень виплатили під кінець листопада. Чоловік мій на даний час не працює. На роботі скоротили. І на утриманні в мене дитина інвалід", - говорить Іванна Буній, медична сестра.

Затримують зарплати і в Богородчанській центральній лікарні.

"Виживаємо як можемо. Виживаємо. Ну а що зробити. Дуже скрутне становище в тих хто доїжджає. Багато доїжджають. І мають проблеми, дорога, переїзди", - говорить Віра Приймак, старша медична сестра.

Заборгованість тут понад чотири мільйони гривень - звітують в профкомі. І це при тому, що в закладі протягом року жостко економили. Скоротили три десятки ліжко-місць, та звільнили більше сімдесяти фахівців.

"Були пенсіонери, які зголилися піти. Були молоді люди, які не можуть сидіти на ту низьку зарплату, котру і так ще й не виплачують. Вони просто розрахувалися і поїхали шукати за границею якось достатку", - говорить Марта Терешко, голова профкомітету КНП "Богородчанська ЦРЛ".

"Ну кому було вигідно поїхати десь на сезонні роботи в Польщу, Чехію, в Італію, то ті брали працівники відпустки і їхали. Ми зекономили чотири мільйони вісімсот", - говорить Марта Терешко, голова профкому КНП "Богородчанська ЦРЛ".

Найгірша ситуація із виплатами в гірських районах. В Косівському, наприклад, заробленого люди не отримували уже три місяці.

"На папері навіть коштів нема - за якими можемо нараховувати. Більшість закладів перетворилися в комунальні некомерційні підприємства і якщо цей борг не буде погашений до 31 грудня вже не держава відповідає за ці борги, а саме підприємство", - говорить Манолій Піцуряк, голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань охорони здоров´я та соціальної політики.

Загалом на зарплати медикам на початку року не вистачало більше чверті мільярда гривень. Значну частину коштів надали місцеві ради. На днях надійшли додаткові 26 мільйонів медичної субвенції із державного бюджету. Та все одно не вистачає більше сімдесяти мільйонів - сума непосильна для області.

"Наприклад у Косівському районі є центральна районна лікарня, є районна в Яблунівській ОТГ, в лікарня в Космачі і в Кутах. Медична субвенція вона не визначає на кожний заклад, визначається на жителя", - говорить Віталій Федорів, заступник голови Івано-Франківської ОДА.

До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва. Та чи вистачить їх, щоб повністю розрахуватися із медиками - прогнозувати в ОДА не беруться.