Лунный календарь стрижек на январь 2019 [ Редактировать ]
В лунном календаре стрижек на январь-2020 будут как благоприятные дни, так и опасные. В этот период различные действия будут оказывать определенный эффект. Для того, чтобы понять, в какой день лучше всего делать манипуляции в волосами - рекомендуем ознакомиться с лунным календарем стрижек на январь 2019.
1 января - этот период будет одним из нейтральных для любых манипуляций с волосами.
2 января - хороший день для кардинальных изменений.
3 января - благоприятный день для стрижки, также рекомендуется заняться лечением волос.
4 января - это период Растущей Луны. Любые манипуляции с волосами будут благоприятными.
5 января - от стрижки лучше отказаться, она негативно отразится на ваших волосах.
6 января - посещение парикмахера придаст волосам дополнительные силы и простимулирует их рост.
7 января - этот день подходит окраски и завивки волос, оздоровления и восстановления их специальными составами.
8 января - рекомендуется в этот период только проводить процедуры с окрашивающими и изменяющими структуру волоса составами
9 января - не самое подходящее время для смены имиджа и экспериментов с новыми видами причесок.
10 января - этот период будет неблагоприятным для стрижки.
11 января - не рекомендуется отстригать волосы, если необходимо их быстро отрастить.
12 января - стрижка в текущий период улучшит состояние волос, укрепит корни, волосы после нее будут отрастать очень медленно.
13 января - при подстригании волос в данный период можно ослабить защиту организма.
14 января - подстригаясь во время третьей лунной фазы, можно сохранить здоровье и красивое внешнее состояние волос.
15 января - делать стрижки в этот период не противопоказано, они выйдут даже очень удачными.
16 января - при отсутствии желания менять длину волос, можно ограничить себя новой прической.
17 января - посещение парикмахерской может серьезно снизить настроение, повысить восприимчивость к болезням и неудачам.
18 января - этот день благоприятно скажется на общем виде и самочувствие не только волос, но и всего организма.
19 января - этот период будет неблагоприятным для стрижки.
20 января - волосы, состриженные в период четвертой фазы, очень медленно отрастают.
21 января - стрижку в данный период стоит делать, если есть желание снизить скорость роста волос.
22 января - стрижка и изменение имиджа на последние дни убывающей Луны может отрицательно сказаться на общем состоянии и настроении.
23 января - новая прическа, завитая либо уложенная с помощью специальных средств, быстро смоется и потеряет форму.
24 января - в этот день можно незначительно менять прическу или укладку.
25 января - посещение парикмахерской в первые дни растущей Луны повысят настроение.
26 января - время первой фазы идеально для стрижки волос - они быстро отрастают и приобретают здоровый и ухоженный вид.
27 января - не рекомендуется в это время стричь челку - она очень быстро отрастет.
28 января - изменение прически в данный период привнесет в образ новизну и привлечет внимание окружающих.
29 января - время первой фазы идеально для стрижки волос - они быстро отрастают и приобретают здоровый и ухоженный вид.
30 января -изменение прически в данный период привнесет в образ новизну.
31 января - не рекомендуется в это время стричь челку - она очень быстро отрастет.
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