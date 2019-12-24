В лунном календаре стрижек на январь-2020 будут как благоприятные дни, так и опасные. В этот период различные действия будут оказывать определенный эффект. Для того, чтобы понять, в какой день лучше всего делать манипуляции в волосами - рекомендуем ознакомиться с лунным календарем стрижек на январь 2019.

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1 января - этот период будет одним из нейтральных для любых манипуляций с волосами.

2 января - хороший день для кардинальных изменений.

3 января - благоприятный день для стрижки, также рекомендуется заняться лечением волос.

4 января - это период Растущей Луны. Любые манипуляции с волосами будут благоприятными.

5 января - от стрижки лучше отказаться, она негативно отразится на ваших волосах.

6 января - посещение парикмахера придаст волосам дополнительные силы и простимулирует их рост.

7 января - этот день подходит окраски и завивки волос, оздоровления и восстановления их специальными составами.

8 января - рекомендуется в этот период только проводить процедуры с окрашивающими и изменяющими структуру волоса составами

9 января - не самое подходящее время для смены имиджа и экспериментов с новыми видами причесок.

10 января - этот период будет неблагоприятным для стрижки.

11 января - не рекомендуется отстригать волосы, если необходимо их быстро отрастить.

12 января - стрижка в текущий период улучшит состояние волос, укрепит корни, волосы после нее будут отрастать очень медленно.

13 января - при подстригании волос в данный период можно ослабить защиту организма.

14 января - подстригаясь во время третьей лунной фазы, можно сохранить здоровье и красивое внешнее состояние волос.

15 января - делать стрижки в этот период не противопоказано, они выйдут даже очень удачными.

16 января - при отсутствии желания менять длину волос, можно ограничить себя новой прической.

17 января - посещение парикмахерской может серьезно снизить настроение, повысить восприимчивость к болезням и неудачам.

18 января - этот день благоприятно скажется на общем виде и самочувствие не только волос, но и всего организма.

19 января - этот период будет неблагоприятным для стрижки.

20 января - волосы, состриженные в период четвертой фазы, очень медленно отрастают.

21 января - стрижку в данный период стоит делать, если есть желание снизить скорость роста волос.

22 января - стрижка и изменение имиджа на последние дни убывающей Луны может отрицательно сказаться на общем состоянии и настроении.

23 января - новая прическа, завитая либо уложенная с помощью специальных средств, быстро смоется и потеряет форму.

24 января - в этот день можно незначительно менять прическу или укладку.

25 января - посещение парикмахерской в первые дни растущей Луны повысят настроение.

26 января - время первой фазы идеально для стрижки волос - они быстро отрастают и приобретают здоровый и ухоженный вид.

27 января - не рекомендуется в это время стричь челку - она очень быстро отрастет.

28 января - изменение прически в данный период привнесет в образ новизну и привлечет внимание окружающих.

29 января - время первой фазы идеально для стрижки волос - они быстро отрастают и приобретают здоровый и ухоженный вид.

30 января -изменение прически в данный период привнесет в образ новизну.

31 января - не рекомендуется в это время стричь челку - она очень быстро отрастет.

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