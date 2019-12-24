Сергій Каплін наполягає на зменшенні ціни на газ для населення на початку 2020 року [ Редактировать ]
Ціна на газ для населення має суттєво зменшитися вже в січні 2020 році. Так вважає Сергій Каплін. На думку голови конфедерації профспілок - уряд матиме усі передумови для встановлення тарифів на рівні - близько 3 гривень за метр кубічний.
"У листопаді ціна у Європі впала до 170 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми можемо підписати прямі договора з РФ, з Газпромом і отримати знижку в межах 25-30 відсотків. Як результат, цінник буде скалдати 2,8 - 3 гривні за один кубічний метр. Для населення. І друга важлива складова - ті 3 міль'ярди доларів, які прийдуть від Газпрому по арбітражу, який ми виграли, треба використати для українського газовидобутку. І весь український газ, який не буде дорожчий за 2.50 - передати українському населенню", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
по теме
Сергій Каплін вимагає створити слідчі комісії та розслідувати діяльність "Нафтогазу"
Силовики та нардепи мають створити слідчі комісії та розслідувати діяльність "Нафтогазу". Із такою вимогою виступили профспілки на чолі із Сергієм Капліним
Влада затвердила тарифи на доставку газу до осель українців
Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила тарифи на доставку газу до осель українців. Втім, вони залишилися збитковими. Зміни торкнулися також і порядку оплати послуг
До Верховної Ради на честь релігійного свята Ханука запросили єврейську спільноту
Традиція відзначати свято перемоги світла над темрявою з'явилась у другому столітті до нашої ери
Знизити комунальні тарифи: профспілки вимагають спростити процедуру надання субсидій - Сергій Каплін
Тарифи на газ для населення завищені, а кількість українців, які мають право на субсидію, за останній час скоротилася майже вдвічі, - так заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін
Блокування державних витрат: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні економічною ситуацією в Україні
Безпрецедентна ситуація в українській фінансовій сфері та економіці - так політики називають заборону урядом державному казначейству приймати будь які платіжні документи