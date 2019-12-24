Ціна на газ для населення має суттєво зменшитися вже в січні 2020 році. Так вважає Сергій Каплін. На думку голови конфедерації профспілок - уряд матиме усі передумови для встановлення тарифів на рівні - близько 3 гривень за метр кубічний.

"У листопаді ціна у Європі впала до 170 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми можемо підписати прямі договора з РФ, з Газпромом і отримати знижку в межах 25-30 відсотків. Як результат, цінник буде скалдати 2,8 - 3 гривні за один кубічний метр. Для населення. І друга важлива складова - ті 3 міль'ярди доларів, які прийдуть від Газпрому по арбітражу, який ми виграли, треба використати для українського газовидобутку. І весь український газ, який не буде дорожчий за 2.50 - передати українському населенню", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.