В России произошло ЧП. В Красноярском крае вертолет с десятками людей на борту попал в аварию, сообщает "Сегодня".

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Инцидент случился в районе населенного пункта Байкит в Эвенкийском районе около 12:45 по местному времени (7:45 по Киеву). Предположительная причина аварии - погодные условия. Вертолет мог попасть в снежный вихрь.

По предварительным данным, на борту находились от 24 до 29 человек, включая трех членов экипажа.

В результате произошедшего у вертолета были повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Также сообщается о трех пострадавших - их госпитализировали в некритическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в России разбился истребитель.