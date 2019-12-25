В России рухнул вертолет [ Редактировать ]
В России произошло ЧП. В Красноярском крае вертолет с десятками людей на борту попал в аварию, сообщает "Сегодня".
Инцидент случился в районе населенного пункта Байкит в Эвенкийском районе около 12:45 по местному времени (7:45 по Киеву). Предположительная причина аварии - погодные условия. Вертолет мог попасть в снежный вихрь.
По предварительным данным, на борту находились от 24 до 29 человек, включая трех членов экипажа.
В результате произошедшего у вертолета были повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Также сообщается о трех пострадавших - их госпитализировали в некритическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в России разбился истребитель.
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