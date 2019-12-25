У Карпатах очікується суттєве погіршення погоди [ Редактировать ]
Суттєве погіршення погоди в Карпатському регіоні очікують сьогодні. В ДСНС попереджають, що знову можуть обмежити рух на деяких автошляхах. Синоптики прогнозують сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу і потужний вітер.
Закликають бути обачними і водіїв, і численних туристів. Напередодні рятувальники шукали в горах американського туриста, знайшли його у задовільному стані і допомогли спуститися з Говерли.
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