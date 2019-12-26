На Филиппинах тайфун унес жизни 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Четыре тысячи человек оставили свои дома из-за тайфуна "Фанфон", а 16 человек погибли. Из-да бедствия отменили более 50 рейсов, 157 судов не могут выйти в море, свыше 20 тысяч пассажиров остаются в портах.

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Тайфун уничтожил 100 домов. Скорость ветра в пределах Фанфона составляет 41,7 м/с.

Ранее сообщалось о том, что во время протестов трагически погибли более тысячи человек.